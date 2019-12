© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cynthia c’è. La formazione di mister Aldobrando Franceschini ha battuto 3-1 la Vigor, cogliendo il suo primo successo in campionato al 13esimo tentativo (un numero che ha davvero portato fortuna ai castellani…): «Ma questa squadra finora non ha raccolto quanto seminato – sottolinea il tecnico del club genzanese – Abbiamo fatto altre buone partite in cui avremmo meritato i tre punti, ma non sono arrivati. Anche domenica scorsa nel primo tempo abbiamo gettato al vento almeno quattro ghiotte opportunità, poi nella ripresa Fortuna ha sbloccato il risultato, gli ospiti hanno pareggiato i conti, ma la squadra non si è mai persa d’animo e ha vinto la gara coi sigilli di Fabiani e Salvagni».L’allenatore sembra assolutamente fiducioso sulle possibilità della Cynthia che al momento è ultima assieme alla Virtus Nettuno (anche se a soli tre punti dalla zona play out e a sette dalla salvezza diretta): «Dobbiamo pensare a evitare anche gli spareggi: la classifica in questo momento è infelice, ma il campionato è lungo e noi non molliamo. I punti a disposizione sono tanti e la squadra è viva». Intanto anche il mercato lo aiuta: ufficiali gli arrivi dell’attaccante Fabio Ceccarelli (che ha vissuto un brevissimo spezzone con la maglia dell’Atletico Torrenova in Promozione) e del centrocampista Gabriele Massimiani (ex Tor Sapienza che è passato anche a Genzano). Fatta pure per l’altro ex Cynthia Dorigatti.«Non c’è da stravolgere la rosa, ma stiamo cercando di rinforzarla con innesti mirati assieme al direttore Andrea Finocchi». Domani la Cynthia torna già in campo per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia: «Ospiteremo l’Unipomezia che è una compagine allestita per fare il salto di categoria. Nonostante abbiamo una difficile classifica in campionato, teniamo a questa competizione e non la riteniamo affatto un intralcio. Ovviamente faremo dei cambi rispetto a domenica, ma andare avanti ci può dare ulteriore entusiasmo».