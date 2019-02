Cynthia, Panno: «Inizio a vedere qualcosa di buono»

Il Cynthia ha finalmente ritrovato il sorriso. Dopo oltre due mesi, contro l’Astra и arrivato un netto 0-2 che riporta la formazione di Panno ai tre punti. Proprio Fabio Panno ha commentato come gioia l’affermazione dei suoi: «Domenica abbiamo giocato un discreto primo tempo, abbiamo avuto qualche buona chance trovando poi lo 0-1 in chiusura di frazione. Nella ripresa abbiamo subito raddoppiato anche se, nel finale, abbiamo chiuso difendendoci nonostante avessimo due uomini in piщ. Probabilmente и subentrata qualche paura, era da tantissimo tempo che il Cynthia non vinceva in campionato e forse i ragazzi hanno avvertito pressioni in questo senso. Comunque si inizia ad intravedere qualcosa di buono anche a livello di trame di gioco, ma ovviamente c'и ancora molto su cui lavorare per raggiungere un tipo di gioco ottimale. In ogni caso questi ragazzi meritano un grandissimo plauso. Nonostante le varie problematiche, con una rosa ristrettissima, e con un mercato di riparazione che di fatto non c'и stato, si stanno adoperando tutti al massimo. Soltanto con i risultati - conclude - possiamo affrontare meglio la settimana e lavorare piщ serenamente».

Ultimo aggiornamento: 17:05

