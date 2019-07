Il Cynthia è tornato a lavorare al comunale di Genzano con qualche volto nuovo in organico. Il nuovo allenatore Antonucci, dopo aver "registrato" gli arrivi di Cannillo, Vassallo, Fortuna, Nanni e Lukaj, ha in organico altre due pedine. Si tratta di Marco Alongi, difensore di classe '94, che ha vestito le maglie della Serpentara e, per ultima, quella dell'Audace; e di Danilo Marchionni, anche lui attaccante esterno d'esperienza (è un classe '89), che torna alla Cynthia dopo la parentesi trasxcorsa anch'egli all'Audace. Per Marchionni, in carriera ci sono state anche le esperienze al Grosseto, alla Flaminia, al Vittoria, al S.Maria dello Mole e al Cecchina.





© RIPRODUZIONE RISERVATA