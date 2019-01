Ultimo aggiornamento: 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vola il Cynthia in finale di coppa Italia. A dispetto dei pronostici, la squadra biancazzurro, come ha scritto sul suo profilo twitter, 2quando il gioco si fa duro, escono fuori i duri". E' stato un gol di Di Mario, segnato dopo appena sette minuti di gioco, a riportare il Cynthia in finale di coppa Italia per la seconda volta. L'altro volta, nella stagione 2004-2005, l'atto conclusivo giocato allo stadio Flaminio di Roma non fu fortunato, perchè il trofeo fu alzato dal Cecchina, al termine di una finale-derby decisa dai calci di rigore dopo lo zero a zero dei tempi regolamentari e supplementari.Per la Valle del Tevere, invece, la delusione di questa finale mancata è forte e costringerà i biancazzurri a concentrarsi esclusivamente sul campionato, lasciando ancora una volta la rpovincia di Rieti ai margini della manifestazione che soltanto una volta, grazie al Rieti, ha visto una squadra reatina festeggiare. La finale sarà contro il Team Nuova Florida, che proprio domenica scorsa ha vinto 2-0 al Comunale di Genzano. La finale si giocherà il 6 febbraio, in un campo che nei prossimi giorni sarà comunicato dal Comitato Regionale Lazio: probabile che la scelta possa cadere su un campo della provincia est della capitale, come quelli di Colleferro o Monterotondo, per esempio.Valle del Tevere: De Vellis, Paletta (25'st Giurato), Grizzi, Mamarang, Bianchi, Nardi (5'st Manga), Pileri (37'st Benedetti), Hrustic (10'st Jammeh), Danieli, Macrì, Passiatore. Non entrati: Aniello, Giustini, Galanti, Lelli, Delle Monache. All. ScaricamazzaCynthia: Sciarra, Sistopaoli, De Angelis, Vartolo (26'st De Gennaro), Di Mauro, Amico, Silvagni, Blandino, Di Mario (39'st Paloni), Scacchetti (20'st Mortaroli), Rocco. Non entrati: Orlandi, Moretta, Labagnara, Luoi, Dragonetti, Belardi. All. PannoArbitro: Andriambelo di Roma1Rete: 7' pt Di Mario