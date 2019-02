© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani è il giorno della finale di Coppa Italia di Eccellenza. Al Tre Fontane arrivano due squadre quasi “agli antipodi” del girone A: da una parte un Team Nuova Florida secondo e lanciatissimo dopo l’incredibile successo al fotofinish sul campo dell’Unipomezia, dall’altra una Cynthia in piena zona play out e (ora) pure con una partita da recuperare, quella di domenica scorsa con il Montalto che ha fatto arrabbiare abbastanza mister Fabio Panno.«Il campo era impraticabile già prima dell’inizio del match, ma il direttore di gara ha voluto farlo iniziare lo stesso e questo, tra l’altro, ha probabilmente propiziato l’infortunio muscolare al nostro Scacchetti e un altro infortunio al ginocchio di un giocatore avversario. Aver giocato per 38 minuti su quel campo è stato pesantissimo, quindi non avremo nessun piccolo vantaggio di questo tipo nei confronti del Team Nuova Florida». Tra l’altro lo stesso Scacchetti e Amico saranno gli assenti illustri del team genzanese nella finalissima, stante la squalifica ricevuta dopo la semifinale di ritorno contro la Valle del Tevere. «Soprattutto il giallo a Scacchetti è stato molto discutibile per non dire inventato, ma non sono abituato a mettere alibi alle mie squadre – rimarca Panno - In quei novanta minuti conterà solo mettere in campo tutto quello che abbiamo: è una partita secca e può succedere di tutto, anche se ci sono 24 punti di differenza in campionato non sottovalutate la Cynthia».L’allenatore sottolinea che «la nostra squadra ha rispetto del Team Nuova Florida, ma se cambiasse il suo atteggiamento sarebbe il miglior modo per “consegnarsi” all’avversario. Per me e per tanti ragazzi sarà la prima finale e il club non ha mai vinto questa competizione nella sua gloriosa storia: sarà un match affascinante da giocare». Nei giorni scorsi il tecnico del Team Nuova Florida Andrea Bussone ha dichiarato che il primo obiettivo della sua squadra dev’essere il campionato. «Bussone ha ragione quando dice che questo è “solamente” un alloro, ma sono convinto che ora entrambe le squadre sono concentrate su questo appuntamento e in campo faranno di tutto per cercare di fregarsi di questo titolo».