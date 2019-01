© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buona la prima per mister Fabio Panno sulla panchina della Cynthia. Nel match d’andata delle semifinali di Coppa Italia disputata all’Abbatini, la formazione genzanese ha impattato 1-1 contro la Valle del Tevere. Il gol di Scacchetti verso il finale di prima frazione ha portato in vantaggio i padroni di casa, poi raggiunti alla mezzora della ripresa da un guizzo di Mamarang.«Andare a giocare il ritorno con una vittoria senza subire reti sarebbe stato molto incoraggiante, ma anche l’1-1 era un risultato su cui in pochissimi avrebbero scommesso alla vigilia – dice proprio Gianmarco Scacchetti – Comunque abbiamo affrontato una squadra forte che sicuramente ha tutte le carte in regola per essere protagonista fino in fondo anche in campionato, mentre noi al ritorno cercheremo di fare l’impresa e approdare in finale di Coppa Italia: io l’ho vinta con l’Albalonga questa competizione e lascia sensazioni molto belle. La cosa importante, però, era verificare il nostro atteggiamento dopo la figuraccia nel derby e aver visto tutti i nostri giocatori stremati alla fine della partita è stato un segnale chiaro».L’attaccante classe 1988 parla dell’impatto di mister Panno che ha avuto un solo allenamento a disposizione per preparare questa sfida. «Ovviamente nessuno è un mago e può cambiare le cose con una seduta. Col mister ci conosciamo da tempo per esserci incrociati da avversari, l’approccio è stato positivo ed ha cercato di toccare soprattutto l’aspetto mentale. Spero che il pari di oggi rappresenti il primo passo verso una rinascita perché la Cynthia non può stare in quelle zone di classifica».