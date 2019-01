© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se la Cynthia, il prossimo 6 febbraio, contenderà al Team Nuova Florida la conquista della Coppa Italia di Eccellenza lo si deve (anche) al guizzo vincente con cui Alessandro Di Mario, attaccante classe 1991, ha affondato la Valle del Tevere nella semifinale di ritorno giocata ieri. Un successo pesantissimo e inaspettato per molti, stante anche una situazione di classifica totalmente differente tra le due squadre divise nel girone B da 24 punti.«Siamo passati presto in vantaggio grazie ad un assist di Rocco che ho capitalizzato con un tiro di sinistro, il mio piede meno forte. Da quel momento abbiamo tenuto un atteggiamento attento e concentrato, “schermando” il doppio regista della Valle del Tevere con un costante lavoro di centrocampisti e attaccanti. E’ stata una vittoria frutto dello spirito di sacrificio di tutta la squadra, credo che avremmo potuto giocare ancora tanti minuti, ma con quell’atteggiamento non avremmo mai preso gol e questo è significativo per la difesa più battuta dell’intero girone A».La finale di Coppa Italia sarà la prima di Di Mario tra i dilettanti. «Con la Lazio Primavera ne giocai una, ma parliamo sempre di settore giovanile. Aver conquistato l’ultimo atto di questa manifestazione è una grande soddisfazione, direi doppia considerando il gol decisivo che sono riuscito a segnare. Cercheremo un’altra impresa il prossimo 6 febbraio, conoscendo bene le qualità del Team Nuova Florida dove giocano due freschi ex e miei cari amici Scardola e Morra».Di Mario è al suo ottavo gol stagionale, il secondo in Coppa. «E’ stata una prima parte complicata anche per me, ma speriamo di poter iniziare un nuovo percorso da qui in avanti». Un “colpo grosso” anche per il neo arrivato mister Fabio Panno. «Ha trovato una squadra col morale bassissimo e un calendario di gennaio terribile. Ha saputo lavorare sulla nostra testa e sull’aspetto motivazionale, ponendosi nella giusta maniera col gruppo» conclude Di Mario.