Un lungo (e a tratti preoccupante) silenzio. Ma ora la Cynthia comincia a muoversi, iniziando a preparare l’anno del centenario. In questo senso fa scalpore il “taglio” di capitan Gabriele Vartolo, centrocampista classe 1988 che si è “sfogato” con un accorato post sul suo profilo Facebook personale.«Scrivo, cancello, cammino, mi siedo, penso e piango! A 31 anni forse è arrivata l’ora di smettere di credere nelle favole, di smettere di pensare al romanticismo sportivo – ha sottolineato l’ex capitano della Cynthia - Oggi credo sia il giorno, calcisticamente parlando, più brutto della mia vita. Mi è stato comunicato di non essere più un giocatore della Cynthia. Vorrei ringraziare tutta la società, dirigenti, staff, magazzinieri, persone del settore giovanile con le quali ho condiviso la mia crescita da quando ero bambino. Quel bambino che intorno ai 13-14 anni iniziava a fare i conti di quanti anni avrei avuto nel centenario della Cynthia. Purtroppo viviamo in un mondo calcistico dove il dio denaro vale più di ogni cosa, dove l’amore per la maglia, per la società, per il paese è in secondo, se non in terzo piano! Se fossi stato io il direttore o il presidente di una squadra paesana che festeggia i 100 anni, avrei riconfermato già dal 13 maggio gli uomini di Genzano, indipendentemente dall’allenatore. Ma questo è soltanto il mio pensiero, da innamorato della maglia. Da domani tornerò a pensare a me, perché ora è giusto così. Il centenario lo vivrò da tifoso, come sono stato prima sugli spalti e poi da giocatore. Ora, però, vogliamo la serie D: quella serie D che noi in passato abbiamo saputo conquistare. Grazie di tutto. Ah, dimenticavo: come direbbe un altro romantico molto più giocatore e più famoso di me: nessuno ti amerà mai più di me».Firmato in maniera simbolica “il capitano del 99esimo anno della Cynthia” con un successivo “arrivederci” a cui segue un punto interrogativo. Altri giocatori importanti del vecchio organico potrebbero non rimanere (tra questi anche l’attaccante Gianmarco Scacchetti che proprio oggi ha compiuto 31 anni), ma intanto sembra essere stato deciso il nome del tecnico che prenderà il posto di Fabio Panno, il quale ha guidato la formazione genzanese nella seconda parte della scorsa stagione. Il nuovo allenatore della Cynthia dovrebbe essere Antonio Antonucci, tecnico gaetano di grande esperienza la cui ultima avventura nel Lazio è stata quella con il San Cesareo.