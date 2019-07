Un difensore giovane e un Millenian. Ecco altri due arrivi in casa del Cynthia 1920, che su indicazioni del tecnico Antonio Antonucci sta rimodellando la squadra, che sta per entrare nell'anno del suo centenario. Il ds Andrea Finocchi sta per far firmare il difensore Luca Francesco Giorgi, che la scorsa stagione ha giocato in serie D con il Città di Anagni. Giorgi, cresciuto nel Frosinone prima e nell'Aprilia poi ha giocato anche nel Fondi. Insieme al difensore, arriva anche Francesco Ferri, che è stato prelevato dal Certosa.





