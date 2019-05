Curiosità e statistiche sulla Corneto Tarquinia

La Corneto Tarquinia è capolista del campionato di Promozione con 82 punti dopo trentadue giornate di campionato. Nell'ultimo turno la Corneto Tarquinia ha vinto in trasferta col punteggio finale di 4-0 sull'Aurelio Roma Academy con 8 punti, fanalino di coda. Nel prossimo turno di campionato la Corneto Tarquinia sfiderà la compagine Dueprigrecoroma che si colloca alla dodicesima posizione. La Corneto Tarquinia dispone di cinque punti di vantaggio in più sulla Compagnia Portuale Cv2005 che si trova al secondo posto con 77 punti. La prima della classe ha segnato 81 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 25 volte.

Ultimo aggiornamento: 20:06

