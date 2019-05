Curiosità e statistiche sull'Afro Napoli

Per l'Afro Napoli è il momento di tirare le somme dopo il primo campionato di Eccellenza giocato per la prima volta nella sua storia. La squadra di mister Ambrosino ha concluso il proprio campionato al quinto posto con 55 punti conseguenza di 15 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. Il team multietnico ha segnato 63 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 29 volte. Nell'ultimo turno di campionato l'Afro Napoli ha chiuso in bellezza andando a vincere al Vallefuoco di Mugnano contro il San Giorgio per 4-1. Chi si è contraddistinto in questa stagione con prestazioni maiuscole condite da gol decisivi e assist importanti è Santiago Sogno, autore di 20 reti e piazzatosi al secondo posto della classifica marcatori (meglio di lui ha fatto solo Fava Passaro con 26 reti).

Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA