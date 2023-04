La Seleçao a caccia del ct: nella lista c'è anche Mourinho

Lunedì 17 Aprile 2023, 22:09







La Seleçao è a caccia del ct, dopo le dimissioni di Tite presentate appena conclusa, e male, l’avventura ai Mondiali del Qatar. La federazione brasiliana (CBF) si è attivata da tempo, e ha puntato sul nome ormai noto a tutti, Carlo Ancelotti. E' l'ex tecnico del Milan il preferito di tanti ex calciatori della nazionale verdeoro e soprattutto di Ednaldo Rodrigues, presidente della Cbf. Rodrigues non si è mai nascosto e ha dichiarato pubblicamente che la prima scelta si chiama Ancelotti, ma il fatto che abbia un contratto con il Real Madrid fino al 2024 non aiuta. Carlo si è detto lusingato dalle avances arrivate dal Brasile, ma allo stesso tempo ha dichiarato di voler restare al Real. Una strategia? Un bluff? Intanto la Seleçao non ha certezze sul nome post Tite ed è a caccia di un’alternativa valida all'allenatore delle Meregues: secondo il portale britannico The Athletic, la CBF avrebbe già stilato una lista di potenziali "vice" Ancelotti, che comprende tre portoghesi, José Mourinho (tecnico della Roma), Jorge Jesus (del Fenerbahçe) e Abel Ferreira (del Palmeira). Tutto è aperto.