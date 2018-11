Ultimo aggiornamento: 19:14

Nel Viktoria Plzen out il bomber (7 gol in campionato e 2 in Champions) Krmencik, oltre al centrocampista Kolar. In attacco c'è Chory. A supporto Petrzela, Cermak e Kovarik. Tra i moscoviti indisponibili Dzagoev, Akhmetov, Vasin, Makarov e l'ex palermitano Abel Hernandez. Vlasic e Sigurdsson appoggiano la punta centrale Chalov. Bistrovic classicamente davanti alla difesa. C'è un precedente tra le due squadre in Russia, con successo del CSKA per 3-2 a San Pietroburgo nella fase a gironi della Champions League 2013-14.LE FORMAZIONI:CSKA: Akinfeev; Nababkin, Becao, Chernov; Mario Fernandes, Vlasic, Bistrovic, Schhennikov; Sigurdsson, Oblyakov; ChalovVIKTORIA: Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Petrzela, Cermak, Kovarik; Chory