Giovedì 9 Dicembre 2021, 21:14

PAGELLE ROMA

FUZATO 5,5

Arrugginito e infreddolito, non giocava una partita da Spezia-Roma dello scorso campionato. Prende due a partita ormai finita.Sul secondo, qualcosa di più poteva fare. Poco concentrato.

MANCINI 6

Scivola spesso sul pessimo campo di Sofia. Cerca fortuna con qualche imbucata, là dietro c’è poco lavoro da svolgere. Riesce a prendere un giallo, evitabile. Nel finale, qualche giustificabile amnesia, con la partita ormai archiviata.

IBAÑEZ 6

Mourinho lo schiera da centrale della difesa a tre dopo appena cinque minuti. La velocità lo aiuta, il campo a volte lo fa pattinare. Tiene botta, anche in un ruolo “nuovo”.

KUMBULLA 6

Come per i suoi colleghi, non è una serata da cattivi pensieri. Tiene a bada il fortino, meglio di altre volte. In difficoltà, come gli altri, dopo il tre a zero, quando un po’ tutti avevano allentato la pressione. Si gioca la permanenza, e queste partite sono piccoli grandi esami. In crescita.

KARSDORP 6,5

Pure lui va incontro a qualche stop maldestro, con cui rischia di mettere in difficoltà i compagni. Non è maldestro l’assist per il gol di Abraham. E nemmeno il cross che consente all’inglese di mettere a segno la sua doppietta. Positivo, alla fine.

BOVE 6,5

Coraggioso, intraprendente. Il primo esame da titolare è superato. Esce per evitare il rosso.

CRISTANTE 6

Solita regia, senza squilli ma con molto rigore. Un po’ lento nell’accorciare su Catakovic in occasione del primo gol del Cska.

VERETOUT 6

Fa su e giù, cerca di riprendere la condizione, che ultimamente era un po’ scesa. Un buon test.

VIÑA 6

Gioca in continua pressione offensiva: produce una palla gol per il raddoppio di Mayoral. Va calando con il passare dei minuti, pure lui in affanno nel finale.

BORYA MAYORAL 7

Incide sul gol di Abraham, segna poi di tacco il suo primo gol della stagione. Gioca poco, segna tanto. Con questo sono diciotto in 54 presenze. Ma per tutti, se ne andrà: bah.

ABRAHAM 7

Butta dentro il primo pallone che tocca. Poi fa il bis: e sono sei in coppa, oltre ai quattro gol messi a segno in campionato. Se contassimo anche i pali... Mourinho gli risparmia una buona parte di ripresa.

VILLAR 6

Bellino e leggerino. Prende una botta tremenda sul volto, si rialza un po’ imbambolato. Discreto il post Covid.

ZANIOLO NG

Gioca appena sedici minuti, senza poter finire la partita: fuori per infortunio. Non se ne esce.

SHOMURODOV 6

Sfiora il gol.

DARBOE NG

MOURINHO 6,5

Vince, come voleva e come doveva. Turno in archivio. Va a giocarsi l’ottavo di finale da primo del girone, questa è una gradita sorpresa.

ARBITRO WALSH 5,5

Dirige una partita che non presenta grosse difficoltà né da un punto di vista tecnico né da quello disciplinare. Si perde un secondo giallo nel finale, quello su Geferson, che atterra Villar con una botta sul volto.