1 Maggio 2021

di Salvatore Riggio

(Lettura 2 minuti)

1

1



PAGELLE CROTONE

CORDAZ 6.5

Respinge subito, con i piedi, una conclusione di Sensi. Per poi ripetersi, sempre sul centrocampista, poco prima dell’intervallo.

MAGALLAN 6

Fa a spallate con Lukaku. Un gran bel duello.

GOLEMIC 6

Non è facile contrastare gli attaccanti dell’Inter, ma si fa trovare pronto.

DJIDJI 6

Si immola, senza paura, su una conclusione di Romelu.

MOLINA 5.5

Inizia a destra, poi va a sinistra. Non sempre lucido.

MESSIAS 6

Qualche imprecisione, ma anche lui resiste alle manovre dell’Inter.

CIGARINI 6

Risponde colpo su colpo in mezzo al campo. Si fa vedere con una punizione sulla barriera.

BENALI 6

Deve stare attento ai possibili inserimenti offensivi dei centrocampisti nerazzurri.

RECA 5.5

Non è facile per lui farsi strada sulla fascia destra dell’Inter. Si fa male e al 38’ alza bandiera bianca.

OUNAS 6.5

È quello più insidioso con la palla tra i piedi.

SIMY 5.5

Gli arrivano pochi palloni, non riesce a essere decisivo come in altre occasioni.

PEDRO PEREIRA 6

Entra al posto di Reca, non commette errori.

EDOARDO HENRIQUE 6

Fa il suo senza timori.

VULIC 5.5

Entra in campo quando l’Inter aumenta pressing e ritmo.

RIVIERE 5.5

Dà il cambio a Ounas e si fa ammonire dopo pochi secondi.

COSMI 6

Il suo Crotone resiste all’Inter fino al 69’. Poi si arrende al tiro di Eriksen e al raddoppio di Hakimi.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6

Non deve fare grandi parate. Spettatore dell’ennesima vittoria in campionato dell’Inter.

SKRINIAR 6

Cerca di opporsi a Ounas.

DE VRIJ 6.5

Leva dai piedi di Simy una palla interessante.

BASTONI 6

Non deve fare cose straordinarie, ma resta sempre una certezza.

HAKIMI 6.5

A tratti non sempre preciso, ma quando accelera, crea scompiglio. Chiude con il raddoppio.

BARELLA 6

Meno inserimenti offensivi del solito. Anche se in mezzo al campo si fa sentire.

BROZOVIC 6

Forse il nerazzurro che va più in difficoltà, ma controlla le azioni avversarie.

SENSI 6

Conte punta su di lui dal primo minuto. Le prova tutte per sbloccare il risultato.

DARMIAN 6

Rispetto a quanto accaduto contro Cagliari e Sassuolo, manca la sua zampata decisiva.

LUKAKU 6.5

Colpisce un palo con un colpo di testa, ma continua a restare a secco (raddoppio annullato dal Var). Anche se è suo il tocco decisivo per Eriksen.

LAUTARO MARTINEZ 6.5

Come Romelu, anche lui centra un palo. Lotta senza mai fermarsi.

ERIKSEN 7

Un finale di campionato che forse non si sarebbe aspettato nemmeno lui. A un passo dall’addio fino a qualche mese fa, al gol (quasi) scudetto in casa del Crotone.

SANCHEZ 6

Con i suoi guizzi veloci cerca di dare una mano all’Inter.

PERISIC 6

Vuole il raddoppio con un tiro a giro che termina sul fondo.

CONTE 6.5

Espugna anche Crotone. Domani si siederà sul divano per assistere a Sassuolo-Inter.