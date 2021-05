Crotone chiude con il pari: 0-0 con la Fiorentina, Parma ultimo

Finisce 0-0 l'ultima gara in Serie A per il Crotone che contro la Fiorentina ottiene un punto che gli permette di non chiudere all'ultimo posto in classifica restando davanti al Parma. I viola invece non riescono a superare il Bologna e si fermano a 40 punti. Nel Crotone l'unica novità è il diciannovenne portiere Crespi al suo esordio in Serie A. Iachini schiera tutti i suoi uomini di qualità con Castrovilli e Ribery a supporto di Vlahovic. Partita piacevole, giocata su buoni ritmi nel primo tempo. Gara molto combattuta a centrocampo. Il Crotone difende bene di squadra annullando ogni velleità di Ribery (ingabbiato da Cigarini e Pedro Pereira) mentre Cuomo non fa vedere palla a Vlahovic. Nei primi 45 minuti si registrano solo occasioni per i padroni di casa che con la coppia Ounas-Messias mettono in pericolo la porta dei viola. Al 5' Terracciano smanaccia un rasoterra di Messias smarcato da un 'no look' di Ounas. Al 25' una punizione dal limite di Messias va di poco fuori. Ancora il brasiliano, al 38', lanciato sempre da Ounas calcia su Terracciano in uscita. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Djidji tutto libero in area colpisce di testa ma Terracciano riesce ad evitare il gol. Nel secondo tempo è la Fiorentina a comandare il gioco anche grazie agli inserimenti di Borja Valero ed Esseryc che permettono a Ribery di svariare di più ed infastidire la difesa del Crotone. Tuttavia i viola non sono mai pericolosi anzi l'occasione capita ancora a Messias che al 4 colpisce contemporaneamente traversa e palo. Sulla ribattuta Simy prova di testa ma è in posizione di fuorigioco. Il dominio della Fiorentina si concretizza in un tiro in mischia di Ribéry su quale il giovane Crespi si esalta mantenendo inviolata la porta del Crotone, evento capitato raramente in questo campionato dove la squadra calabrese ha subito ben 91 Gol. Bomber a secco nella partita. Se Simy non riesce a tirare mai i porta, Vlahovic lo fa solo al 34' con una conclusione lenta che Crespi controlla senza problemi.

