Croazia-Spagna, Lovren accende il post partita attaccando Sergio Ramos

Una vittoria per sfogare tutto il rancore provato negli ultimi tempi contro Sergio Ramos. È l'amaro post partita del match di Nations League tra la Croazia e la Spagna vinto all'ultimo respiro dai padroni di casa a Zagabria: il difensore croato del Liverpool, Dejan Lovren, ha approfittato del successo sulle 'Furie rossè per offendere il difensore del Real Madrid reo d'aver causato l'infortunio all'asso dei Reds Mohamed Salah nell'ultima finale di Champions League a Kiev. Dopo la vittoria in Nations League che ha rilanciato la squadra di Dalic, il centrale dei Reds ha postato su Instagram un video che sta facendo il giro del mondo online e in cui ha commenta, in croato, la partita. Si vede qualche risata, il 3-2 finale viene sottolineato con tono deciso e poi l'affondo alla Spagna e in particolare a Ramos. «Gli ho dato un bel colpo. Parla ancora, collega... Sono una banda di codardi», le parole minacciose di Lovren.



Nelle scorse settimane il difensore del Liverpool aveva sottolineato i numerosi errori di Sergio Ramos, affermando che il suo compagno di reparto, Raphael Varane, fosse più forte di lui. Le critiche del centrale dei Reds sono state riportate a Ramos alla vigilia di Croazia-Spagna, ma l'ex Siviglia che oggi ha lasciato il ritiro della Nazionale spagnola non ha replicato. «Sono cose che si dicono per frustrazione, non intendo rispondere», le uniche parole dello giocatore del Real Madrid. In più Lovren ha postato sul suo profilo Instagram una foto simbolica, mentre sovrasta Sergio Ramos in uno stacco aereo. «Abbiamo dimostrato che abbiamo gli attributi. Bisogna avere fair play, io mi congratulo con gli avversari quando vinco. Hanno dimostrato di non averlo - aggiunge Lovren sul fatto che molti giocatori della Spagna non si sono congratulati con i croati una volta finita la partita - Noi li abbiamo salutati quando abbiamo perso 6-0 all'andata. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra con fair play». Abbiamo dimostrato di avere più attributi di loro«. Infine il difensore croato accusa i giocatori spagnoli di arroganza: »Ovviamente pensano di essere più forti noi ma i più forti siamo noi e loro non lo sanno....«.

