Assieme al blasonato Terracina, in testa al girone C di Promozione c’è l’Indomita Pomezia. La matricola pometina, finora, si è aggrappata alle giocate dell’esperto attaccante Flavio Cristofari, autore di due doppiette nelle prime tre gare di campionato. L’ultima ha contribuito in maniera decisiva al successo interno per 3-1 contro il Pian due Torri.«Segnare per un attaccante è sempre un gran piacere, ma sinceramente non mi prefisso obiettivi personali: spero solo di continuare così assieme alla squadra. Evidentemente la Promozione è un campionato che mi si addice…». L’Indomita, intanto, è sorprendentemente al comando del girone… «La classifica è bella e al tempo stesso sorprendente, non ci aspettavamo di riuscire a fare tre vittorie consecutive, ma il bottino di nove punti in questo momento non conta. Vedremo a dicembre dove saremo e sono sicuro che, se ci sarà di fare uno sforzo, la società non si tirerà indietro: d’altronde l’appetito vien mangiando».Nessun obiettivo di squadra da sbandierare, né tantomeno traguardi personali da raggiungere. «Speriamo semplicemente di continuare così e di giocarcela contro tutte le avversarie da qui alla fine. Già nella prossima sfida sul campo della W3 Roma Team, una squadra che conosciamo e che conta su un giocatori di ottimo livello, ci saranno da affrontare inevitabili difficoltà e noi ci dobbiamo far trovare preparati»