Cristiano Ronaldo, il trasloco nella notte: via le supercar da Torino. Addio Juve?

TORINO - Le auto da collezione, che lo avevano preceduto nella sua avventura in Italia, ora sono le prime a lasciare Torino. L’indizio - catturato in un video virale lanciato da Persemprecalcio - allarma i tifosi e potrebbe anticipare il futuro di CR7 lontano da Torino. Al termine di una delle stagioni più deludenti di sempre, con il rischio Europa League distante solo 90 minuti.

APPROFONDIMENTI QUALIFICAZIONI Qatar 2022, Ronaldo getta la fascia e lascia il campo per un gol... CHAMPIONS LEAGUE Juve fuori dalla Champions: non basta il 3-2 al Porto. Flop Ronaldo LA SFIDA Ronaldo, cento presenze con doppietta: la Juve passa a Genova. A... LA SFIDA Atalanta-Juventus, senza Ronaldo Pirlo vuole evitare il sorpasso

Dybala, prima la salute e poi il rinnovo: i retroscena sul contratto dell'argentino

🚨🚨 Cristiano Ronaldo's cars are being loaded by a portugese moving company for transport in the middle of the night, the same way they have arrived in Turin 3 years ago. pic.twitter.com/EupGjQkrVW

— Everything Cristiano (@EverythingCR7_) May 17, 2021