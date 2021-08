Cristiano Ronaldo ufficiale: ritorna al Manchester United. Il tweet dei Red Devils: «Bentornato a casa»

Venerdì 27 Agosto 2021, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 18:46

È finita la telenovela Ronaldo, con il clamoroso sorpasso dello United nei confronti del City al fotofinish: è fatta per il ritorno di Cr7 a Manchester dopo i proficui contatti di stamane, con il club inglese che ha ufficializzato il passaggio del portoghese in maglia Red Devils attraverso il profilo ufficiale Twitter. C’è accordo per un biennale, mentre i Citizens sono rimasti fuori dalla corsa senza aver mai fatto pervenire una proposta alla Juventus.

Per l’attacco bianconero, intanto, avanza il nome di Kean. Ieri il suo agente, Mino Raiola, si trovava alla Continassa.

Addio Juve

Addio Juve. Cristiano Ronaldo alle 14 era già su un volo privato, lontano da Torino e diretto a Lisbona. Il campione portoghese si è imbarcato all’aeroporto di Caselle, dove ad aspettarlo c’erano una ventina di tifosi ancora increduli per le modalità dell’addio. Stamane, invece, si era recato alla Continassa per salutare i compagni e prendere le ultime cose. Il blitz è durato appena 45 minuti: il portoghese aveva fretta, non vedeva l’ora di lasciare la Juventus dopo la rottura, ormai insanabile, dei mesi scorsi. Si sentiva un ex, un leone in gabbia, prigioniero del suo contratto monstre da 31 milioni di euro a stagione.