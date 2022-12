Cristiano Ronaldo, la sorella e Georgina contro il ct del Portogallo: «Hai ucciso un uomo»

Il Portogallo esce sconfitto dal mondiale. E si accendono le polemiche. L'esclusione dall'undici titolare di Cristiano Ronaldo non è stata digerata dalla compagna del campione e dalla sorella del portoghese. Quest'ultima, in una storia su Instagram ha scritto: "Hanno ucciso l'uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione". Seguito dall'hashtag #fernandosantosout, chiedendo così l'esonero del ct della nazionale portoghese.

Cristiano Ronaldo, dalla panchina alle lacrime: la fuga negli spogliatoi dopo la fine del sogno Mondiale

Georgina: "L'allenatore ha deciso male"

Su instagram la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ha scritto: "Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male. Quell'amico per il quale hai tante parole di ammirazione e tanto rispetto. Lo stesso amico che, mettendoti in campo, ha visto come tutto è cambiato, ma ormai era troppo tardi. Non puoi sottovalutare il miglior giocatore del mondo e l'arma più potente che hai, così come non puoi difendere qualcuno che non se lo merita. La vita ci dà lezioni: oggi non abbiamo perso, oggi abbiamo imparato qualcosa".