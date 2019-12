Cristiano Ronaldo, il salto a 2,56 metri diventa un gioco a Piccadilly Circus

L'inredibile salto, a 2,56 metri, con cui Cristiano Ronaldo ha impattato il pallone di testa e segnato un gol ieri alla Sampdoria, diventa un gioco da strada, e una sfida di abilità. Infatti a Londra, nelle vicinanze di Piccadilly Circus , decine di persone si stanno cimentando nel '#Ronaldo header challengè. Tutto perché una sagoma dello juventino, appesa a un palo in cui c'è anche un segno per eguagliare la misura esatta raggiunta ieri da CR7, è stata piazzata su un marciapiedi, vicino al negozio di una nota marca di capsule di caffè, affinché i passanti possano cimentarsi. Inutile dire che ci hanno provato in molti, ma finora nessuno si è elevato alle stesse altezze di CR7. Ma il divertimento è assicurato, così come l'ammirazione per la prodezza del numero 7 bianconero.

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA