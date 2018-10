Ronaldo, Ruby smentisce le accuse di molestie: «Il mio nome ancora strumentalizzato»

«Sono sconvolta. Ancora una volta vedo il mio nome strumentalizzato per altri fini». Sono le parole sul caso Ronaldo scritte da Ruby, la giovane marocchina al centro della vicenda delle feste ad Arcore a casa dell'ex premier Silvio Berlusconi, in un sms inviato questa mattina al suo legale Paola Boccardi. Karima smentisce quanto riportato sul suo conto dai media nell'ambito delle accuse mosse dagli Usa al campione della Juventus.

I media britannici hanno ripreso le accuse del 2011 di Karima El Mahroug - la celebre "Ruby Rubacuori" - che dichiarò di aver ricevuto dal fenomeno portoghese 4.000 euro per dormire con lui quando era ancora diciassettenne. La storia fu smentita immediatemente, ma l'ondata di accuse nei confronti di Ronaldo ha ridato credibilità anche alla versione di Ruby. La realtà dei fatti dice però che non esiste nessun'altra indagine in corso su CR7, se non quella della polizia di Las Vegas sul caso Mayorga.



Ultimo aggiornamento: 11:24

