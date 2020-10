Cristiano Ronaldo è nuovamente positivo al Covid. La notizia arriva dal Portogallo. Ronaldo salterà lo scontro di Champions League della Juve con il Barcellona la prossima settimana.

Cristiano Ronaldo tests positive for coronavirus for second time and will MISS Juventus clash with Barcelona https://t.co/pgzywx02Y3 pic.twitter.com/h1Js4QN5p2

