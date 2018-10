Cristiano Ronaldo in sala interviste a Manchester con l'orologio da 2 milioni di euro

Non è passato inosservato il vistoso orologio che Cristiano Ronaldo esibiva ieri nella conferenza stampa in vista di Manchester United-Juventus. Il fuoriclasse portoghese indossava un orologio tempestato di diamanti della griffe Jacob & Co, di cui CR7 è testimonial dal 2013. Un vero e proprio gioiello da 15,25 carati, impreziosito da 424 diamanti incastonati. Il valore? Secondo il tabloid britannico The Mirror, l'orologio dell'attaccante della Juventus costa più di 2 milioni di euro.

CR7 torna a Manchester, nello stadio che l'ha lanciato nel grande calcio, e non nasconde l'emozione in conferenza stampa: «Mi ricordo l'affetto incredibile, soprattutto quello di Alex Ferguson che mi ha aiutato molto. Giocare all'Old Trafford è sempre una grande emozione. Lo United è un'ottima squadra, ma se giochiamo come ci dice il mister vinciamo noi». Con una vittoria in Inghilterra, la Juventus può metteer una seria ipoteca sul passaggio del turno in Champions League.



