Cristiano Ronaldo, ecco dove vivrà dopo il ritiro: «Una casa da 7 milioni di sterline»

Cristiano Ronaldo ha già deciso dove passerà la sua "pensione". L'attaccante del Manchester United ha acquistato un terreno a Quinta da Marinha, una città sulla costa occidentale del Portogallo e ha cominciato i lavori di costruzione di una casa che costerà circa sette milioni di sterline. L'ex Juventus, spiega il Daily Mail, si trasferirà nella nuova abitazione insieme a tutta la famiglia e si godrà il ritiro con vista sull'Oceano Atlantico.

Ronaldo, una casa da 7 milioni in Portogallo

La località scelta da Ronaldo è chiamata la "Riviera del Portogallo", dista circa mezz'ora da Lisbona (dove CR7 ha acquistato un'altra proprieta da circa sei milioni di sterline nel 2020) ed è famosa per le sue ville luossose e la vista mozzafiato sull'Oceano. La stampa portoghese si divide sull'effettivo utilizzo che l'ex Pallone d'oro farà della casa. Per il quotidiano Correio da Manha sarà un investimento considerato parte dell'impero immobiliare del giocatore, mentre la rivista TV7 afferma che Ronaldo ha intenzione di usarla come casa di famiglia.

Cristiano Ronaldo 'building £7million mansion on the Portuguese Riviera to retire in' https://t.co/3VOnF6u45j — Daily Mail Online (@MailOnline) December 20, 2021

Le fonti riferiscono che l'area acquistata da Ronaldo è stata recintata e i lavori sarebbero già cominciati. La stampa portoghese afferma che il ritiro del giocatore e il trasferimento nella nuova casa riguarderebbe un «futuro vicino». Cristiano compirà 37 anni il prossimo 5 febbraio e ha firmato la scorsa estate un contratto con lo United fino al 2023, con opzione di rinnovo per un anno. Potrebbe dunque ritirarsi dal calcio giocato a 39 anni. Per il momento però, non sembra averne la minima intenzione. Il suo obiettivo è tornare a vincere con i Red Devils.