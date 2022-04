L'ex giocatore Paul Merson: «Il Psg vuole la coppia Messi-Cristiano Ronaldo»

«C'è solo un giocatore che può portare la Champions a Parigi: Cristiano Ronaldo». Paul Merson, ex giocatore e oggi opinionista, parla sulle colonne di Sportskeeda e rivela quella che potrebbe rivelarsi la notizia dell'anno per il calciomercato: «Questo potrebbe essere l'ultimo anno di Cristiano Ronaldo in Premier League. Il portoghese vorrà giocare in Champions League visto che lo ha fatto per tutta la sua carriera. Sarei sorpreso se Erik ten Hag volesse confermarlo per il prossimo anno: sta cercando di costruire una sua squadra e Ronaldo ha 37 anni». Merson continua dicendo: «Il Psg potrebbe puntare forte su Cr7, magari proprio per sostituire Kylian Mbappe. Il club francese vuole solo una cosa: la Champions League. Ronaldo è una risorsa per vincere questa competizione». Paul Merson, che in carriera ha vestito tra le altre le maglie dell'Arsenal e l'Aston Villa, chiude così: «La Ligue 1 è un campionato facile e Cristiano Ronaldo potrà puntare sulla Champions League. Con Lionel Messi potremmo vedere due dei più grandi giocatori di tutti i tempi giocare per la stessa squadra».