«Bravo Air CR7 ..... quasi come me. Complimenti per il gol!!!»: Marco Materazzi sul suo profilo Instagram si unisce al coro di complimenti a Cristiano Ronaldo per il gol in elevazione ieri contro la Sampdoria. L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale campione del mondo 2006 ha postato oltre a quella del gol di CR7 anche la foto del suo gol alla Repubblica Ceca (nella fase a gironi dei Mondiali 2006) con uno stacco sino a 2,70 metri.





