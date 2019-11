La mamma di Ronaldo choc: «Senza mafia nel calcio, più Palloni d'oro per mio figlio»

"C'è una mafia nel calcio, è la parola più adeguata per definirla. Se non ci fosse questa mafia, mio figlio avrebbe vinto più Palloni d'Oro. Se andate a vedere tutto quello che è successo, vi renderete conto che si tratta di mafia". Dolores Aveiro spara a zero. A margine di un evento a Madeira, la madre di Cristiano Ronaldo sostiene che il figlio viene spesso penalizzato quando c'è da tributargli dei riconoscimenti. "Se fosse spagnolo o inglese, non avrebbero fatto quello che hanno fatto, ma siccome è portoghese e di Madeira succede questo", attacca. E sulla possibilità che Ronaldo vinca il Pallone d'Oro 2019, aggiunge: "Non so se glielo daranno ma ci spero. Credo che se lo meriti se andiamo a vedere quello che ha fatto durante la stagione".





