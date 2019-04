Juve-Ajax, Ronaldo a fine gara: «Ve la siete fatta addosso». Il gesto è inequivocabile Video

Il gesto con la mano è inequivocabile: Cristiano Ronaldo non ha preso bene l’eliminazione in Champions League contro il sorprendente Ajax di Ten Hag da parte della sua Juventus. E non ha mancato di farlo notare, come si nota in un video diventato virale su Twitter (pubblicato dalla pagina ‘Tackleduro’).

Juventus, Allegri: «Dispiacere Champions, ma grande stagione»

Nelle immagini si vede il portoghese che si rivolge ad un compagno (non inquadrato, forse Cancelo data la posizione in campo) e con un gesto con la mano gli fa capire che qualcuno ha avuto paura. Un’analisi non del tutto priva di fondamento, dato che nella partita di martedì i bianconeri, dopo l’1-1 dei Lancieri, sono stati quasi irriconoscibili, finendo sconfitti ed eliminati quasi senza reagire.

Triplice fischio di JuveAjax: @Cristiano guarda verso la panchina e fa segno che qualcuno se l’è fatta addosso.

È una scena P A Z Z E S C A!

Ma forse avete ragione voi, ha fatto bene la Juve a provare a frenare gli olandesi col catenaccio 🔐 | https://t.co/yzh95IgDQZ pic.twitter.com/Kcd5uEqERA — Tackle Duro (@tackleduro) 19 aprile 2019

Con chiunque parlasse Ronaldo, e a chiunque si riferisse, è già partito il dibattito sui social tra i tifosi: CR7 resterà per riprovarci anche l’anno prossimo e riportare la coppa a Torino dopo 24 anni, o finirà per arrendersi ed andare altrove, magari nuovamente al Real Madrid dove negli ultimi 5 anni quella coppa l’aveva alzata cinque volte? Ai posteri l’ardua sentenza...