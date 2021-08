Cristiano Ronaldo, le prime parole a Manchester: «Lo United ha un posto speciale nel mio cuore. Non vedo l'ora di giocare»

Martedì 31 Agosto 2021, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 15:53

Dopo l'ufficialità data dalla Juventus in mattinata della cessione di Cristiano Ronaldo - con tanto di cifre dell'operazione (15 milioni di euro, pagabili in 5 esercizi e che possono essere incrementati da ulteriori 8 milioni di bonus vari) - sono arrivate anche le prime parole del protoghese classe 1985 da Red Devils 2.0. Il cinque volte pallone d'oro è tornato al Manchester United dopo 12 anni in cui ha vinto tutto tra Real Madrid e Juventus, ma si è presentato ai microfoni inglesi con la stessa energia e voglia di quel ragazzino sbarbato che per la prima volta fece il suo esordio all'Old Trafford appena 18enne nel 2003.

APPROFONDIMENTI FINANZA Juventus vende Ronaldo al Manchester United CALCIOMERCATO Diretta calciomercato: Messias al Milan VIDEO Cristiano Ronaldo, la gioia dei tifosi del Man Utd L'ADDIO Juve-Ronaldo: è finita. Il portoghese lascia Torino

Le parole di Cristiano Ronaldo

«Il Manchester United è un club che ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore», ha detto il portoghese al sito ufficiale del club britannico. «Sono stato sopraffatto da tutti i messaggi che ho ricevuto da quando soono stato annunciato. Non vedo l'ora di giocare all'Old Trafford e di vedere tutti i tifosi. Sono impaziente di unirmi alla squadra dopo le partite con le nazionali. Spero che avremo una stagione di successo».

Resta ambizioso, Cristiano, che nonostante l'età e nonostante la bacheca ormai traboccante di trofei non ha optato per un ritiro silenzioso o per la partenza verso posti lontani dove guadagnare di più. E lo dimostra la convinzione nel suo volte e nelle sue parole. Di lui ha parlato pure Ole Gunnar Solskjær, tecnico dello United: «Non ci sono parole per descrivere Cristiano. Non è solo un giocatore meraviglioso, è anche un grande uomo. Per avere il desiderio e la capacità di giocare al più alto livello per così tanto tempo, bisogna essere una persona molto speciale - dice il norvegese, allenatore dal 2018 e che la maglia dei Diavoli Rossi l'ha anche vestita per ben 11 anni, incrociando il portoghese anche per 4 stagioni -. Non ho dubbi che continuerà ad impressionarci. La sua esperienza sarà vitale per i giovani della squadra. Il ritorno di CR7 mostra il fascino unico di questo club, sono felice che torni a casa dove tutto è cominciato».