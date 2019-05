Festa Juventus, Cristiano Ronaldo colpisce per sbaglio il figlio con la coppa

Ultimo aggiornamento: 16:44

La "Coppa in faccia" finisce sul volto di Cristiano Ronaldo junior. Un incidente ripreso dalle telecamere e condiviso da migliaia di utenti. La festa scudetto della Juventus ha avuto un epilogo particolare con la famiglia portoghese protagonista.L'attaccante si trovava al centro del campo con il trofeo scudetto vinto dai bianconeri, insieme alla compagna, alla madre e al piccolo. Cristiano Ronaldo, medaglia al collo e coppa in mano, muove inavvertitamente il trofeo verso l'occhio del figlio. "Ahi" per fortuna niente di serio, solo un po' di dolore. Cristiano Ronaldo junior sente già il peso... delle vittorie