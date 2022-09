Cristiano Ronaldo, contatti con il Fenerbahçe di Jorge Jesus. Ultima chance per la Champions League

Il mercato non è finito. Almeno non per Cristiano Ronaldo, che non si è ancora rassegnato a una stagione da comprimario allo United. I segnali da Manchester sono piuttosto chiari, Ten Hag non ha esitato a metterlo in panchina mentre tifosi ed ex giocatori ne hanno criticato atteggiamento e modi a più riprese. CR7 ha dato mandato a Mendes di trovargli un’alternativa immediata, e nelle scorsa settimane l’agente ha sondato mezza Europa senza però trovare soluzioni. Il Napoli ci ha provato seriamente ma l’operazione non è andata in porto, l’allenatore dello Sporting Lisbona Amorim ha addirittura minacciato le dimissioni in caso di trattativa col portoghese.

Ora invece sembra essersi aperta la pista turca (il mercato chiude l’8 settembre), secondo ESPN, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a lasciare il Manchester United per il Fenerbahçe. A favorire l’operazione il fatto che il club turco giocherà la prossima Champions e soprattutto il tecnico Jorge Jesus, che conosce benissimo Cristiano e il suo agente. Ci sarebbe già stato un contatto diretto tra Ronaldo e il presidente Ali Koc. Sarebbe un altro addio fuori tempo massimo, proprio come dalla Juve, a fine agosto con il campionato già iniziato.