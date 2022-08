Cristiano Ronaldo tra Chelsea e la suggestione Napoli, ma c'è il rischio che rimanga allo United

Soltanto poco più di un anno fa, era il 27 agosto 2021 e si era sempre al fotofinish del mercato, Cristiano Ronaldo disse addio alla Juventus per tornare al Manchester United, in Premier. Sono passati 12 mesi dallo sbarco all’Old Trafford e le cose non sono cambiate. C’è ancora una telenovela che riguarda proprio CR7. Il portoghese è già stanco dei Red Devils e sta pressando il suo potente procuratore, Jorge Mendes, a trovargli una soluzione da Champions. E accade ancora al fotofinish di una sessione di mercato. Si è parlato in queste settimane di Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Sporting Lisbona e Marsiglia. Ma Cristiano Ronaldo è rimasto al Manchester United, giusto in tempo per far arrabbiare Erik ten Hag, il nuovo tecnico nel frattempo arrivato dall’Ajax. Restano in corsa due squadre e ci spera una terza. In primis, il Chelsea.

In secondo luogo, il Napoli. E chi ci spera è ancora lo Sporting Lisbona, club nel quale tutto è iniziato molti anni fa. Certo, come in ogni telenovela di mercato che si rispetti, c’è il grande rischio – per Cristiano Ronaldo, intendiamoci – di restare intrappolato al Manchester United senza la possibilità di calcare il palcoscenico della Champions. Torneo nel quale il fuoriclasse portoghese si sente a casa, avendolo vinto cinque volte: uno con lo United e quattro con il Real Madrid. Adesso, però, anche il Napoli appare più lontano. Ma solo perché l’affare è complesso per risolvere tutto in 48 ore. Sembra sfumata la possibilità che i Red Devils offrano 100 milioni di euro per Osimhen. Allora resta in piedi la suggestione di un prestito secco con il 75% del succulento ingaggio pagato dal club inglese. Ed è tutto qui il problema. Restano 48 ore di telefonate, incontri, summit e decisioni. E si capirà meglio come si concluderà l’ennesima telenovela di mercato di Cristiano Ronaldo. Certo, a Napoli c’è chi continua a sognare. Almeno quello non costa nulla.