Juve, CR7 su Instagram: «Il successo arriva quando i sogni sono più grandi delle scuse»

Cristiano Ronaldo sempre ottimista. «Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle tue scuse», ha postato il bomber della Juve questa mattina su Instagram, sotto una foto che lo ritrae, sguardo serio e concentrato, in jeans, scarpe bianche e t-shirt azzurra ai piedi di una scalinata in pietra, probabilmente della sua villa. In poche ore il post è diventato virale, raccogliendo oltre 4 milioni e mezzo di like. Il messaggio motivazionale, secondo alcuni, sarebbe un modo di rispondere ad alcune critiche che hanno coinvolto le sue ultime prestazioni in campo. Ronaldo, escludendo il match in trasferta contro l'Atalanta, a cui non ha preso parte a causa di un infortunio, è infatti a digiuno di reti da 3 turni, cioè dallo scorso 7 aprile.

