Cristiano Ronaldo blocca Transfermarkt: «Mi valutate troppo poco»

Il sito più famoso al mondo di calciomercato, Transfermarkt, ha svelato sui social che Cristiano Ronaldo ha bloccato l'account del sito di statistiche per "colpa" della valutazione economica del cartellino del portoghese. Secondo il portale fondato in Germania, a CR7 non è piaciuto leggere "35 milioni" accanto al suo nome. In un post nel quale veniva fotograta la squadra con l'11 dei giocatori gestiti dal procuratore Mendes, il social media manager di Transfermarkt ha scritto: «Non possiamo taggare Cristiano perché ci ha bloccato dopo aver visto il suo valore di mercato».

APPROFONDIMENTI LADY CR7 Ronaldo, 60mila euro per il regalo di compleanno a Georgina: la... IL CASO Lecce-Vicenza choc, rissa a fine gara. Meggiorini in lacrime:... IL RETROSCENA Georgina Rodriguez, l'accusa della famiglia:...