Cristiano Ronaldo: «Alla Juventus ho dimostrato di non essere un venditore di fumo»

«Quando arrivo in un nuovo club la prima cosa che faccio è essere me stesso e niente di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juve mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non sono un venditore di fumo». Parla così del suo approdo in bianconero Cristiano Ronaldo in una intervista a 'Icon' il settimanale in uscita sabato in allegato a 'El Pais' di cui oggi 'As' ha svelato alcune anticipazioni. Quando cambio squadra «la prima cosa che faccio è essere me stesso, niente di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Se un imprenditore arriva in un'azienda e comincia a stravolgere tutto la gente non lo vedrà come un leader -prosegue Cr7-. Dirà: questo è il mio capo, ma non mi tratta bene. Devi essere umile e capire che non sai tutto, poi, se sei intelligente, ottieni piccole cose che ti permettono di migliorare come atleta». L'attaccante portoghese ha parlato poi della vita di spogliatoio: «Nello spogliatoio della Juve, come in quello del Real Madrid, si parla di cose normali del calcio», e ha aperto le porte a un'esperienza da allenatore una volta appese le scarpette al chiodo: «Non lo escludo».

Ultimo aggiornamento: 20:39

