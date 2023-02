Martedì 28 Febbraio 2023, 21:40

RUI PATRICIO 5

Trafitto e incolpevole sul gol di Tsadjout, goffo quando cerca di fermare Okereke, procurando invece il rigore del secondo vantaggio della Cremonese. Distratto

MANCINI 6

Come al solito si “prende” con Felix, ma non solo con lui. Fa il difensore e a volte in questo mestiere servono le maniere forti. L’assist per Spinazzola è un lunghissimo arcobaleno. Applausi.

IBANEZ 5

Passa da sinistra al centro, è poco sveglio su Valeri nell’azione del gol di Tsadjout. Ingolfato.

KUMBULLA 5,5

Dei tre sembra il più lucido, non commette errori grossolani, seppur sballottato dal centro a sinistra. Appena perde le distanze e serve più aria sugli esterni Mou lo toglie e inserisce Karsdorp.

ZALEWSKI 5

Un po’ troppo timido nella prima parte di gara, si riduce a rincorrere Valeri, decisivo sul primo gol. Bella la palla per Pellegrini a inizio ripresa, sembrava l’anticipo di una nuova vita. Il capitano non “coglie”.

CRISTANTE 5

Paga un po’ di stanchezza e questo non è il massimo in una partita nella quale serve correre anche per Wijnaldum, che non giocava titolare da mesi. Si perde facilmente.

Cremonese-Roma 2-1, Mourinho fallisce l'aggancio al secondo posto: decide Ciofani su rigore dopo il pari di Spinazzola

WIJNALDUM 6

Fatica a trovare la posizione, e forse giocare a due in mezzo al campo al momento gli piace poco. Ma quando hala palla è un calciatore di livello superiore. Una piccola luce in una serata buia

SPINAZZOLA 6

Non si vede mai per tutto il primo tempo, lo si nota quando va a togliere un pallone dalla sua porta evitando un gol. E’ lui a raccogliere la bella palla di Mancini e la mette dentro con la freddezza di un attaccante. Un guizzo, solo quello. Un altro calciatore, tutt’altra prestazione rispetto alla notte magica con il Salisburgo.

PELLEGRINI 5,5

Parte subito bene, sembra padrone della situazione, cerca l’assist, prende punizioni. Poi la partita diventa meno lineare e più confusa e lui si “adegua”. La Cremonese la butta sull’agonismo, la sua tecnica stavolta non è stata sufficiente.

DYBALA 5

Dopo pochi secondi, con un colpo di tacco manda verso la porta quattro compagni. Dici: è in serata. Invece no, quello è l’unico squillo. La Joya stenta, gira a vuoto. Non è la sua serata, non è la sua partita. Capitata nel momento sbagliato

BELOTTI 5

Fa a spallate con tutti. Cerca la profondità, spazi che non ci sono, palle che non appaiono mai pulite. Cerca ciò che non c’è e forse non c’è nemmeno lui stavolta. E si arrende.

SOLBAKKEN 5

Tocca pochi palloni, in compenso li sbaglia tutti.

ABRAHAM 5

Lui i palloni non li tocca proprio. Qualche spizzata qua e là, una ciccata in piena area. Gioca senza mascherina e forse non è sicuro.

EL SHAARAWY 5

Ha la palla del sorpasso, ma la gestisce male male. E per il nervoso, poi la allontana e si fa anche ammonire.

KARSDORP 5,5

Serve a ElSha una palla buona. E’ l’unico acuto.

MOURINHO 5

La Roma riesce a far vincere alla Cremonese la sua prima partita in campionato (e tralasciamo la maldestra serata di Coppa Italia all’Olimpico). Doveva essere l’occasione per agganciare le milanesi, invece si ritrova al quinto posto. Occasione buttata è dire poco. Litiga con l’arbitro che lo butta fuori alla prima “richiesta di chiarimento”.

ARBITRO PICCININI 4

Che sia fallo di mano o meno (e forse non lo era) quello di Valeri poco sposta su una prestazione non all’altezza. Sbaglia in tutte le direzioni, non vede falli evidenti. Rosso a Mourinho al primo “colpo”.