Cremonese-Roma, Abraham o Belotti? Dybala a riposo in vista della Juve? I dubbi (e le certezze) di Mourinho

La vendetta è un piatto che va servito freddo. E quale migliore occasione avrà José Mourinho per vendicare l’esclusione in Coppa Italia per mano della Cremonese. Domani alle ore 18.30, la Roma sarà al Giovanni Zini per proseguire la rincorsa Champions e restare attaccata al treno delle seconde. Milan e Inter (i nerazzurri hanno perso contro il Bologna), sono a quota 47 punti, i giallorossi a 44 e una vittoria garantirebbe più serenità in vista del big match contro la Juventus di domenica prossima (Olimpico ore 20.45).

Cremonese-Roma, le probabili formazioni

E chissà se Mourinho sta facendo delle considerazioni sulla formazione basate sul doppio impegno. Non lo ammetterà mai perché per lui è il futuro è adesso, ma è innegabile che, considerato l’avversario di basso calibro (0 vittorie in Serie A), possa essere fatto un leggero turnover. In difesa è obbligato a causa della squalifica di Smalling, al suo posto ci sarà Kumbulla con Manicni e Ibanez, Llorente si giocherà le sue chance a partita in corso. A centrocampo la vera novità sarà Wijnaldum titolare che giocherà accanto a Cristante. Sulle fasce, invece, potrebbero partire Karsdorp (o Zalewski) a destra ed El Shaarawy a sinistra, lasciando a Spinazzola 90 minuti per recuperare dagli ultimi due impegni (Verona e Salisburgo).

Abraham, Belotti e Dybala

I veri nodi, però, sono in attacco: Abraham ha tolto i punti dalla palpebra sinistra ferita e ieri si è allenato senza mascherina, è possibile che a Cremona giochi con una più piccola, ma non è certo che si sia già abituato. Dybala ha dato tutto contro il Salisburgo e un turno di riposo gli gioverebbe. Pellegrini, invece, è l’unico sicuro di giocare. Se dovesse saltare Tammy, allora ci sarebbe Belotti reduce da una prestazione più che positiva in Europa League, se non ce la farà Dybala allora avanzerà il Faraone in attacco, Zalewski si sposterà a sinistra e Karsdorp giocherà a destra, oppure, toccherà ancora una volta a Solbakken (ultima partita da titolare contro il Verona con tanto gol). Dubbi che saranno fugati negli ultimi due allenamenti.

Le probabili formazioni di Cremonese-Roma

(stadio Giovanni Zini martedì 28 febbraio ore 18.30)

Cremonese (3-5-2): 12 Carnesecchi: 24 Ferrari, 15 Bianchetti, 4 Aiwu; 17 Sernicola, 26 Benassi, 6 Pickel, 28 Meité, 3 Valeri; 74 Tsadjout, 77 Okereke.

A disp.: 13 Saro, 45 Sarr, 44 Lochoshvili, 33 Quagliata, 18 Ghiglione, 19 Castagnetti, 27 Galdames, 23 Acella, 10 Buonaiuto, 20 Felix, 90 Dessers, 9 Ciofani

All. Davide Ballardini.

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 25 Wijnaldum, 4 Cristante, 92 El Shaarawy; 7 Pellegrini, 21 Dybala; 11 Belotti.

All. Mourinho.

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 19 Celik, 20 Camara, 8 Matic, 62 Volpato, 68 Tahirovic, 52 Bove, 14 Llorente, 37 Spinazzola, 59 Zalewski, 14 Solbakken, 9 Abraham

All.: José Mourinho

Dove vedere Cremonese-Roma in tv e streaming

Cremonese-Roma verrà trasmessa in esclusiva da Dazn a partire dalle ore 18 e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. In streaming da pc fisso o notebook collegandosi al sito ufficiale di Dazn. In alternativa, si può scaricare l'app per smartphone e tablet. Il telecronista e la seconda voce saranno Edoardo Testoni e Massimo Gobbi.