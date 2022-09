Cremonese-Lazio, probabili formazioni: Luis Alberto scalpita e torna Milinkovic, Zaccagni recuperato

Prosegue la preparazione della Lazio alla prossima sfida. Tra i silenzi e qualche raro sorriso a Piacenza i biancocelesti hanno portato a termine la rifinitura anti Cremonese. Contro i lombardi l’obiettivo sarà solamente quello di vincere. Sarri lo ha ribadito chiaramente ai suoi calciatori: sarà necessario riscattarsi dopo l’umiliante sconfitta di giovedì contro il Midtjylland, senza se e senza ma. Per questo il tecnico biancoceleste punterà con ogni probabilità sugli undici che finora gli hanno dato maggiori garanzie.

Lazio, Sarri si affida ai leader Milinkovic e Immobile contro la Cremonese

Sicuramente il Comandante dovrà fare a meno a malincuore di Lazzari a causa dello stiramento di primo grado riportato al flessore della gamba destra. Stessa dell’adduttore di Zaccagni che invece è guarito e infatti oggi si è allenato col resto dei compagni, ma difficilmente verrà rischiato dal 1’. Chi ovviamente sarà titolare nel 4-3-3 di Sarri è Provedel, fresco pure di convocazione di Mancini. Grande gioia per l’ex portiere dello Spezia che davanti a sé ritroverà quasi l’assetto titolare. Patric, Romagnoli e Marusic sono in pole, mentre dovrebbe spettare a Hysaj fare le veci di Lazzari. Nel reparto che solitamente dà più dubbi, ovvero il centrocampo, stavolta il tecnico sembra avere le idee un po' più chiare. Tornerà Milinkovic con Cataldi e un Luis Alberto al momento in vantaggio sia su Basic che su Vecino. Confermato invece il tridente di Herning. Felipe Anderson agirà a destra e sarà chiamato al riscatto, mentre a Pedro spetterà l’out mancino. Al centro ovviamente giocherà capitan Immobile, sempre col piede caldo contro le neopromosse e reduce da sei partite di fila a segno.