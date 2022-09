Diretta Cremonese-Lazio: le formazioni ufficiali. Novità in difesa, c'è Casale. Zaccagni con Immobile e ​Felipe Anderson

Dopo il pesante ko in Europa League (sconfitta per 5-1 contro il Midtjylland), la Lazio riparte dalla Cremonese. Nella settima giornata di Serie A, i biancocelesti saranno ospiti allo Zini di una squadra che ha iniziato a muovere la classifica: archiviate le prime quattro sconfitte, sono arrivati due pareggi consecutivi contro Sassuolo e Atalanta. Sarri vuole voltare pagina ed "estirpare il germe" che da tempo impedisce alla squadra di guadagnare continuità: per farlo cambierà cinque giocatori rispetto all'ultima gara. Sarà un piacevole pomeriggio per Alvini che alla vigilia ha dichiarato: "Sarri è il mio maestro, a Coverciano ho presentato la tesi sul suo Napoli. Oggi sarò felice di stringerli la mano". Per l'allenatore dei grigiorossi risolto il dubbio in mediana: dentro Zanimacchia, Pickel parte dalla panchina. Calcio d'inizio alle ore 15, diretta testuale su questa pagina.

Formazioni ufficiali

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. A disp.: Ciezkowski, Saro, Sarr, Bianchetti, Hendry, Quagliata, Vasquez, Ascacibar, Baez, Ghiglione, Milanese, Pickel, Buonaiuto, Ciofani, Felix, Tsadjout (74). All.: Alvini.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Maximiano, Romagnoli, Gila, Hysaj, Kamenovic, Marusic, Radu; Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio; Cancellieri, Romero, Pedro. All.: Sarri.

Il calcio d'inizio è fissato per le 15:00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn. La diretta testuale sul sito del Messaggero.