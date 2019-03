Cragno ancora decisivo, ma lo show è di Pavoletti. Skriniar mai in partita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGELLE CAGLIARICRAGNO 6,5. Nel primo tempo non è impensierito più di tanto dagli attaccanti nerazzurri, ma quando è chiamato in causa Cragno si fa trovare pronto. Il portiere di Fiesole non può nulla sullo stacco ravvicinato di Lautaro Martinez. Nel secondo tempo, anche con l'aiuto del palo, il portiere della Nazionale salva i rossoblù dagli attacchi dei milanesi. Reattivo.SRNA 6,5. Il croato torna dopo un paio di turni di stop forzato e nei primi 45 minuti di gioco si "mangia" la fascia destra. Suo il cross per il raddoppio di Pavoletti, Srna ha giocato una prestazione maiuscola alla "tenera" età di 36 anni. Immortale.PISACANE 6. Il numero 19 dei rossoblù Concede poco a Martinez, tranne che nell'azione del gol del temporaneo pari dei nerazzurri. Per il resto partita senza sbavature per Pisacane, una sicurezza nelle retroguardia dei sardi. Attento.CEPPITELLI 7. Stacca in cielo in occasione del gol del primo vantaggio dei sardi, vincendo il duello con i giganteschi centrali dell'Inter. Ceppitelli gioca una gara pulita in difesa, senza sbavature, come da tempo non gli accadeva . Gladiatore.PELLEGRINI 6,5. Acquisto azzeccatissimo sulla fascia sinistra dei rossoblù, Pellegrini è una bombetta sempre pronta ad esplodere con strappi improvvisi. L'ex Roma mette dentro un paio di palle interessanti, non sfruttate a dovere da Pavoletti e compagni. Esplosivo.FARAGO 6,5. Ha sulla coscienza due gol sbagliati a porta spalancata, ma non si può certo dire che la prestazione di Faragò sia stata macchiata da queste occasioni mancata. La catena di destra con Srna funziona come un orologio svizzero, anche per merito dell'esterno rossoblù. Stantuffo.CIGARINI 6,5. In mezzo al campo si trova tre clienti difficili come Vecino, Brozovic e Nainggolan ma esce vincitore in quasi tutti i duelli. Quando qualche avversario gli sfugge Cigarini lo stende, rischiando il secondo giallo. Maran fiuta la beffa del rosso e negli ultimi minuti gli ridà fiato con l'ingresso di Bradaric. Geometra.IONITA 6,5. Dinamismo e qualità, è tornato il miglior Ionita. Il centrocampista moldavo gioca una gara a tutto campo, limitando Nainggolan e Vecino, ma facendo sentire il suo peso anche in attacco. Termina a corto di fiato e Padoin lo fa rifiatare negli ultimi 5 minuti. Tuttocampista.BARELLA 7. Osservato speciale, il gioiellino di casa non gioco uno dei suoi migliori match, che per lo standard medio della serie A è già tanto. Barella si piazza sulla trequarti, non nel suo ruolo naturale, facendo da quarto centrocampista all'occorrenza. Il rigore sbagliato sul finale di gara non può macchiare l'ennesima prestazione maiuscola. Gioiello.JOAO PEDRO 6,5. Tonico e in partita fin dai primi minuti, il trequartista brasiliano viene confermato al fianco di Pavoletti e nel primo tempo è il più pericoloso dei sardi. Nella ripresa Joao Pedro cala ed è il primo tra i sardi ad abbandonare il campo in favore del bulgaro Despodov. Intermittente.PAVOLETTI 7. Sempre pronto a mordere, Pavoletti metti in crisi la coppia di centrali Skriniar e De Vrij e nel primo tempo trova un gol spettacolare: girata al volo sul primo palo, un gol alla Van Basten. Nel secondo tempo riceve meno palle giocabili, ma pressa i portatori di palla avversari beccandosi un giallo a suo modo di vedere immeritato. Pavoloso.DESPODOV 6,5. All'80' subentra a un Joao Pedro a corto di energie e riesce subito a dare il suo contributo fatto di accelerazioni e inserimenti. Da una delle iniziative di Despodov nasce l'azione che poi porta al rigore fallito da Barella. Prezioso.BRADARIC 6. Dal 69' si piazza in mezzo al campo al posto di Cigarini e dà sostanza e peso al centrocampo dei sardi negli ultimi 25 minuti da giocare "con il coltello tra i denti". Reattivo.PADOIN 6. Entra negli ultimi 5 minuti e al posto di Ionita coprendo la fascia con diligenza. Esperienza.MARAN 6,5L'ex Chievo aveva chiesto una prestazione di livello ai suoi ed è stato accontentato. Punta su giocatori già collaudati, con il solo Pellegrini novità di gennaio in campo e piazza Barella sulla trequarti a fare da ago della bilancia. Maran piazza poi i cambi al momento giusto, portando a casa una vittoria meritata.PAGELLE INTERHANDANOVIC 6. Non ha colpe sui due gol del Cagliari, Handanovic deve assistere alle disattenzioni dei suoi centrali che non riescono a contrastare Ceppitelli e Pavoletti né nel gioco areo né nel gioco palla a terra. Viene baciato dalla fortuna sul rigore di Barella: il tiro lo aveva spiazzato, ma la palla è finita in curva. Incolpevole.D'AMBROSIO 6. Gioca bendato e forse questo limita un po' l'esterno destro dell'Inter meno brillante del solito nel primo tempo. Nel secondo tempo intensifica i suoi affondi, fornendo buone palle a Martinez sempre pronto a ricevere gli inviti di D'Ambrosio. Ordinato.DE VRIJ 5,5. Si perde Joao Pedro in più di un occasione, l'olandese appare lento e impacciato nel contrastare il dieci brasiliano. Meno sicuro del solito anche nel gioco areo, De Vrij ha poche colpe sui gol rossoblù. Distratto.SKRINIAR 4,5. Colpevole in entrambi i gol del Cagliari, Skriniar ha disputato uno dei peggiori match da quando indossa la maglia dell'Inter. Timido anche in fase di impostazione, nel secondo tempo stende Despodov rischiando di chiudere la partita dei nerazzurri anzitempo. Disastroso.ASAMOAH 5,5 Non spinge e non collabora alla fase difensiva, partita sotto tono per Asamoah, messo in mezzo nella catena di sinistra dell'Inter dal duo Srna-Faragò. Nella ripresa dà spazio a Candreva solo negli ultimi 15 minuti di gara. Assente.BROZOVIC 6. E' il più lucido del centrocampo interista, tuttavia Brozovic è ben limitato da Cigarini e i raddoppi di Ionita e non riesce mai a prendere per mano i nerazzurri. Nella ripresa il copione non cambia e Spalletti decide di togliere proprio il croato per l'ultimo tentativo, Ranocchia centravanti.VECINO 5,5. Conferma il suo momento difficoltà, l'ex Cagliari è fuori partita per quasi tutto il match. L'uruguaiano è il primo al 67' a lasciare il campo per dare spazio a Borja Valero. Sottotono.POLITANO 6,5. Politano ci prova in tutti i modi, cambia spesso fronte di gioco, ma non va al di là di qualche accelerazione che mette comunque in difficoltà la difesa dei sardi. Nella ripresa Politano è il pericolo numero uno insieme a Lautaro Martinez, ma le sue accelerazioni non danno i frutti sperati. Incompreso.NAINGGOLAN 6,5. Prova spesso la conclusione a rete e nel primo tempo va vicino al bersaglio. Nella ripresa Nainggolan è sempre tra i più propositivi dei nerazzurri, ma viene limitato dal pressing asfissiante di Barella che non lo fa ragionare. In ripresa.PERISIC 5,5. Come Vecino anche Perisic non disputa una delle migliori prove con la maglia nerazzurra, prolungando il suo periodo di appannamento. Nella ripresa Perisic non aumenta i giri e neanche il tentativo di cambio di fascia dà gli esiti sperati. Impalpabile.LAUTARO MARTINEZ 7. Sempre pronto a mordere nel cuore dell'area di rigore del Cagliari, El Toro colpisce nel primo tempo con un gol di pregevole fattura. Nella ripresa Lautaro Martinez si prende sulle spalle quasi da solo l'attacco dei nerazzurri ed è il giocatore che va più vicino alla rete: Cragno e il palo gli strozzano l'urlo in gola. Mai domo.BORJA VALERO 6.5. Entra al 69' al posto dello spento Vecino e illumina il gioco dei nerazzurri con le sue geometrie. All'83' Borja Valero va anche vicino al bersaglio, ma per fortuna di Cragno la sua conclusione si è alzata sulla traversa. Ispirato.CANDREVA 6. Subentra ad Asamoah e riesce nell'intento di scombussolare le carte nel reparto offensivo dei nerazzurri, mettendo in crisi con qualche strappo dei suoi la difesa dei sardi. Troppo pochi 15 minuti per incidere. Propositivo.RANOCCHIA NG. Ranocchia entra nel finale per fare il centravanti aggiunto ma non riesce ad andare al di là di un colpo di testa. Improvvisato.SPALLETTI 5,5Dopo il caso Icardi e le polemiche di Firenze ci si aspettava un Inter agguerrita, ma i primi 45 minuti di gioco sono quadi dominati da un Cagliari gagliardo. La rosa a disposizione di Spalletti è decisamente superiore a quella dei rossoblù anche con l'assenza di Icardi, ma questa differenza non si è vista neanche nel corso del secondo tempo. Tardivi gli ingressi di Borja Valero e Candreva.