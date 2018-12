Cragno: «All'Olimpico per vincere. Il Cagliari non ha paura della Lazio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Anno della consacrazione? Spero che lo sia, ma non spetta a me giudicarlo». Tiene i piedi per terra Alessio Cragno, che ama “volare” solo in campo. Le big fanno la fila da tempo per il ragazzo di Fiesole e c’è qualcuno che già lo vorrebbe titolare in Nazionale. Timido davanti a microfoni e telecamere, esplosivo tra i pali, Cragno sarà uno dei protagonisti di Lazio-Cagliari, in programma sabato alle 12,30.«Carichi, motivati, stiamo lavorando bene. La Lazio non vive un buon momento ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Sono convinto che mettendo la massima concentrazione unita all’impegno che non è mai mancato possiamo fare punti anche a Roma».«Perché no, abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque e a prescindere da chi affrontiamo scendiamo in campo sempre per il massimo risultato. Poi ci sono gli avversari e sicuramente la Lazio ha grandi giocatori. Tra i biancocelesti dovremo tenere d’occhio in particolare Ciro Immobile, senza nulla togliere agli altri. Basta lasciare a Ciro una mezza occasione che ti segna. Immobile, come Icardi e Higuain è un giocatore che ha il gol nel dna: si trovano sempre nel punto giusto, istinto oltre che bravura. Loro sono quelli che mi hanno fatto più penare negli ultimi anni».«Perin, Sirigu, Donnarumma... sono tutti ottimi portieri: la scuola italiana rimane tra le migliori al mondo. E penso anche ai più giovani che crescono bene, come Meret e Audero. Poi ci sono anche gli stranieri. Quest’anno ho scambiato la maglia con Szczęsny, ma la scambierei volentieri anche con Handanovic e Reina: sono tutti colleghi che stimo».«Ottimo. Lo conosco dai tempi dell’Under 21 e adesso l’ho ritrovato nella Nazionale maggiore. Abbiamo un bel feeling, scherziamo e parliamo di tutto. Non esiste nessun tipo di dualismo con Gigio».«Ho avuto la fortuna di vivere il periodo d’oro di due icone come Buffon e Casillas, adesso, invece, studio Oblak e De Gea. Ma se devo essere sincero da piccolo adoravo René Higuita. La personalità e le pazzie del colombiano rimarranno uniche: ricorda “el escorpion”? Ecco..»”.«Devo ammettere che a fine allenamento mi piace intrattenermi a battere le punizioni e i rigori. I risultati non sono buoni al momento, ma chissà in futuro... D’altronde mi sono ritrovato tra i pali per caso. Magari se quel giorno non fosse mancato il portiere titolare a quest’ora sarei attaccante. A me piacciono le emozioni forti, come i gol. Se scambierei una parata decisiva con una rete decisiva? Perché no, basta che poi si vinca».«Tantissimo. Mi trovo in una società seria, ambiziosa, che ha voglia di migliorarsi e dove sono stati fatti investimenti importanti: in futuro riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni. Il presidente ha grandi progetti, gli devo tanto. Mi ha preso lui, sono stato il suo primo acquisto, mi ha dato la grande possibilità di misurarmi giovanissimo con una piazza importante e con la serie A. Giulini ha creduto in me, continua a farlo: non posso che essergli grato».