CPC rispetta il pronostico e si impone 0-3

Gara di andata degli ottavi di finale che va alla Compagnia Portuale, che ipoteca così il passaggio del turno. Al Galli di Cerveteri, gli ospiti guidati da Caputo si impongono per tre reti a zero con le reti di Tabarini, Rugiero e Funari. Gara quasi sempre dominata dagli ospiti, che aprono le marcature sul finale di primo tempo per poi dilagfare e chiudere i conti nella seconda parte del match. Entrambi gli allenatori fanno turnover. Tra le fila della Compagnia Portuale ci sono i due ex Metta e Spanò, protagonisti lo scorso anno con la casacca del Cerveteri nell'esaltante corsa salvezza con Carlo Cotroneo. Tra due settimane la gara di ritorno, che alla luce dello 0-3 sembra solo una formalità.

Ultimo aggiornamento: 18:47

