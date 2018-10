CPC 2005, il patron Presutti: «Dobbiamo guardare avanti»

L'andata dei sedicesimi di Coppa Italia è vicina per la Compagnia Portuale Civitavecchia 2005. A contendere il passaggio del turno sarà il Tolfa che arriverà al Tamagnini. La compagine portuale arriva alla sfida reduce dalla pesante sconfitta in trasferta per mano della compagine Tarquinia (0-4) nel campionato di Promozione, girone A. Il presidente della CPC 2005 Patrizio Presutti traccia un bilancio della sua squadra in questo periodo delicato con uno sguardo: «Nelle passate stagioni facevamo grosse prestazioni con le cosiddette grandi, per poi perdere punti importanti sui campi cosiddetti facili. Quest’anno è il contrario visto che di squadre quotate ne abbiamo incontrate solo due fino ad ora, vincendo ad Acquapendente e perdendo a Corneto. Quest’ultima sconfitta mi lascia amareggiato dopo un quattro a zero, ma siamo abituati a guardare avanti, questo faremo. Alla coppa ci teniamo, è un’altra possibilità per salire di categoria».

Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA