Nuovo cambio di orario: Frosinone-Ascoli torna alle 18

La Lega di serie B comunica che il match tra Frosinone e Ascoli, valevole per la terza giornata del campionato cambia di nuovo orario. Ora si giocherà, sempre oggi, con inizio alle ore 18, «come richiesto per motivi logistici e anche vista la possibilità di rispettare i tempi necessari all'esito dei test ai quali la società ospitante si è sottoposta in giornata», come riporta un comunicato diffuso dalla lega. Inizialmente la partita avrebbe dovuto giocarsi oggi alle ore 14, poi l'orario era stato spostato alle 19 dopo la notizia della positività al Covid 19 di un membro dello staff del team ciociaro. Adesso c'è questo nuovo cambio di orario.

