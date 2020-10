Crotone, Dragus positivo: stasera niente Juve. Il Parma sale a 5 casi. Torino: tre nuovi malati

Il covid colpisce anche il Crotone calcio. Alla vigilia della partita contro la Juventus, in programma questa sera alle 20,45, il club ha reso noto che il calciatore Denis Dragus, di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, è stato sottoposto a test molecolare risultando positivo al Covid-19.

E da quattro che erano sono diventati cinque i giocatori del Parma positivi al Covid. È stato lo stesso club a comunicarlo sul sito ufficiale. L'identità del giocatore non è stata resa nota. Il nuovo contagiato è completamente asintomatico, dopo gli ultimi esami effettuati ieri, che hanno invece dato «esito negativo per tutto il resto del gruppo squadra». Il Parma ha fatto sapere che, in base alla normativa vigente e al protocollo, e d'accordo con le autorità sanitarie competenti, «il gruppo squadra prosegue l'isolamento fiduciario senza avere alcun contatto con l'esterno. Tutto il gruppo squadra sarà inoltre sottoposto a un ulteriore ciclo di tamponi nel ritiro di Udine al fine di eseguire, come da protocollo, uno screening a 24 ore dalla gara con esito a quattro ore dal fischio d'inizio della partita contro l'Udinese» (in programma domani alle 18).

Il Coronavirus colpisce anche la prima squadra del Torino. All'ultimo giro di tamponi sono risultati positivi un calciatore, di cui il club non ha reso nota l'identità, e due membri dello staff. «I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari» spiega sul suo sito internet il club granata, che domani ospita il Cagliari.

