Il calcio si rivolge al governo: Sibilia: «Ora aiuti ai Dilettanti o sarà la fine». Dal Pino: «Basta demagogia, il calcio è industria»

«La Lega Dilettanti, e le società stesse, ha fatto di tutto per garantire la ripresa dello sport di base dopo il lockdown, mettendo a disposizione ingenti risorse economiche e compiendo ulteriori sacrifici. La misura adesso è colma e qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di un disastro annunciato, invece di continuare a lanciare numeri e fare proclami come se il calcio a cui pensare fosse solo quello di vertice». Così il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, che chiede «gli aiuti promessi, altrimenti sarà la morte di migliaia di realtà dilettantistiche».

«Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia». Uscendo dal Quirinale dove ha partecipato alla cerimonia di apertura dei giorni della ricerca della Fondazione Airc, il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino parlando con l'Ansa manda un messaggio forte all'esecutivo. «Siamo molto preoccupati - aggiunge - siamo vicini al collasso e temo che l'economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere».

