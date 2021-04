Juve, Demiral è negativo al Covid: potrà giocare contro il Napoli

Merih Demiral è guarito dal Covid. Lo fa sapere la Juventus, che nel pomeriggio ha dichiarato che il difensore «ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il Jtc» spiega il club. La positività al coronavirus del calciatore turco era stata annunciata dalla società bianconera giovedì scorso, a distanza di cinque giorni è arrivata la sua negativizzazione.

APPROFONDIMENTI JUVE-NAPOLI Juve-Napoli, Pirlo: «Dobbiamo onorare la maglia. Incontro... DERBY DELLA MOLE Serie A, la Juve perde Demiral: il difensore è positivo al... CALCIO Juve, stop Demiral: out tre settimane. Marco Storari positivo al... CALCIO Il focolaio Nazionale non si ferma: positivi Sirigu, Cragno e Grifo JUVENTUS Juventus, Dybala, Arthur e McKennie reintegrati dopo la festa proibita CR7 Cristiano Ronaldo positivo al Covid: «È...

Juve-Napoli, Pirlo: «Dobbiamo onorare la maglia. Incontro Allegri-Agnelli? Lo sapevo»

«Sono tornato», ha postato in inglese il calciatore bianconero Demiral sul suo profilo Twitter, dove ha annunciato il suo ritorno in campo. Il difensore turco, risultato positivo al Covid lo scorso 26 marzo mentre era con la sua Nazionale e tornato a Torino il primo aprile con un volo sanitario, sarà a disposizione del club già per il prossimo match.

Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA