Serie A, Bernardeschi è guarito dal Covid: domani mattina il primo allenamento

Torino - Buone notizie per Pirlo, l’ultimo giocatore positivo al Covid della Juventus si è negativizzato, da domani Pirlo puó contare su tutti gli effettivi a disposizione. "Bernardeschi ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo - si legge nel comunicato -. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC".

